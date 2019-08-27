100 дней Владимира Зеленского: мнения харьковчан и политолога

В первые сто дней президентства Владимиру Зеленскому удалось сохранить электоральную поддержку, говорят политологи. По их мнению, все может измениться, когда заработает новоизбранная Верховная Рада. Пока же антирейтинга Зеленский не заработал. Позитивных изменений готовы подождать и харьковчане.

Николай, харьковчанин

Если б у него получилось хотя бы половина того, что он хочет, обещает, говорит, было бы великолепно

Харьковчане во втором туре президентских выборов отдали Владимиру Зеленскому более 80 % голосов. Это избиратели, которые пришли на участки. Сейчас горожане говорят: 100 дней - мало, чтобы делать выводы.

Анжела, харьковчанка

Сто дней - это, конечно, не срок . Судить рано. Но перспективы у него есть. Он молодой, он очень активный. И знаете, есть такое выражение – лишь бы не хуже. И вы знаете, я думаю, с ним хуже не будет

Несмотря на почти три сотни президентских указов, поданных еще при прошлом парламенте, люди еще не видели политики президента, считает политолог Антон Авксентьев. Все изменится, говорит политолог, когда заработает новоизбранная Верховная Рада.

Антон Авксеньев, политолог

Відповідно жодного антирейтингу до нього ще не приросло. Але, як кажуть політтехнологи, оцей «медовий місяць», оці сто днів, пік його електоральної підтримки. Ну, по- перше, тому що в Парламенті є багато досвідчених опонентів, які постійно будуть ставити президента на «розтяжки» з питань мови чи геополітичних питань

Горожане, с которыми общались наши корреспонденты, положительно оценивают первые три месяца работы Зеленского. Говорят, чего прежде ожидают от главы государства

Николай, харьковчанин

Мне уже мало чего – пенсия… Ну чего – мира, и чтоб экономика начала немного подниматься

А вот на расклад сил в местном политикуме, говорит политолог, первая президентская «сотка» существенно не повлияла

Антон Авксеньев, политолог

У міській раді як була однопартійна більшість Кернеса, так вона і зберіглась. Ми це бачили на нещодавній сесії міської ради. В обласній раді там трохи цікавіше, бо оця прогубернаторська більшість - вона розпадається. Але ніякої монофракції «Слуга народу» ми ще не побачили

Эти изменения, считает Авксентьев, стоит ожидать после местных выборов - досрочных или очередных.