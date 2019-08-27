100 дней Зеленского: чем успел удивить Украину шестой президент

27 августа 2019 года президент Владимир Зеленский отмечает свой 100-й день работы в должности главы государства.

В этот символический рубеж уместились триумф президентской партии на выборах в Верховную Раду и первые внешнеполитические вызовы для нового главы государства.

НВ собрало главное, что будет вспоминать Украина о первых 100 днях работы своего шестого президента — помимо его ожидаемых дебютных встреч с мировыми лидерами, среди которых были Ангела Меркель, Эммануэль Макрон, Джастин Трюдо, Биньямин Нетаньяху, руководители ЕС и т. д.

Объявил и выиграл парламентские выборы

20 мая 2019 года, в первый же день работы президентом, Зеленский в своей инаугурационной речи объявил о роспуске Верховной Рады и потребовал от Кабмина уйти в отставку.

Досрочные парламентские выборы он назначил на 21 июля, отстоял это решение в Конституционном суде, и вместе со своей партией Слуга народа стал главным триумфатором кампании.

Пропрезидентская партия получила беспрецедентные в истории Верховной Рады 254 мандата и в парламенте девятого созыва сформирует монобольшинство. А это значит, что Зеленский сможет де факто выбрать премьера, укомплектовать министрами все правительство и проводить через Раду любые законы.

Переименовал Администрацию в Офис президента

Спустя месяц после своей инаугурации Зеленский издал указ о создании Офиса президента (ОП) вместо Администрации главы государства.

Одной из наиболее обсуждаемых тем первых 100 дней его президентства стал возможный переезд ОП из здания на улице Банковой в более современное помещение.

Наиболее вероятным вариантом в ОП назвали Украинский дом на Европейской площади в Киеве — и даже показали, как будет выглядеть обновленное здание.

Ориентировочная стоимость такого переезда — около 300 млн грн.

Сделал Богдана «зеленым кардиналом»

Самое спорное кадровое решение Зеленского — назначение адвоката Андрея Богдана главой ОП — превратило бывшего юриста Игоря Коломойского во второго по влиятельности человека в стране.

Он был главным вдохновителем идеи досрочных выборов и стал драйвером борьбы Банковой за Киев со столичным мэром Виталием Кличко.

Богдан появляется с Владимиром Зеленским везде — как в формальной, так и в неформальной обстановке: на встречах с региональными чиновниками и на пляже в Одессе, на официальных церемониях и в спортивном зале.

Это дало украинцам повод для многочисленных мемов и шуток в адрес «первой четы» государства. Об их «отношениях» на своем недавнем концерте пошутил даже Квартал 95, который теперь выступает без Зеленского.

Начал прямые телефонные переговоры с Путиным

11 июля Зеленский впервые позвонил российскому президенту Владимиру Путину. Затем лидеры двух стран созванивались еще несколько раз. Говорили о нормандском формате, удерживаемых в России украинцах и конфликте на Донбассе.

А накануне Дня независимости после многих сообщении в СМИ о возможном освобождении из РФ украинских моряков и ряда политзаключенных президент заявил, что «лично работает» над обменом удерживаемыми лицами и ждет результата «в ближайшие дни».

Зеленский отмечал, что западные партнеры Украины были против его прямых звонков Путину, однако настоял на таком праве Киева: «Я, честно говоря, этой модели не понимаю. Я был уверен, что санкции вводятся не из-за моего разговора с президентом РФ, а из-за того, что у нас забрали Крым и поддерживают временно оккупированные территории», — заявлял Зеленский.

Замглавы МИД Елена Зеркаль накануне 100 дней его президентства назвала такую стратегию звонков Путину«стилем нового президента» и его попыткой рискнуть.

Главный вызов для Зеленского теперь — постепенное возвращение Москвы в большую международную дипломатию (от ПАСЕ до вероятного приглашения на саммит G7) и откровенное хамство МИД РФ.

Превратил региональные визиты в показательные «разносы» чиновников

Большинство региональных поездок Зеленского за первые три месяца его работы обращались в феерию в духе «народного президента» Василия Голобородько — главного героя сериала Слуга народа.

Зеленский заключал с местными чиновниками пари на их увольнение и ремонт мостов, обрушивался с персональной критикой и устраивал показательные выговоры. При этом стиль общения президента был весьма специфическим. Главным источником мемов стал его визит в Борисполь.

«Выйди отсюда! Разбойник ты. Плохо слышишь меня? — выгнал Зеленский из зала секретаря Бориспольского горсовета Ярослава Годунка — Сейчас позвоню [и.о. главы СБУ Ивану] Баканову по поводу этого черта», — заявил президент.

Дал интервью электрокару Tesla вместо общения со СМИ

Даже на посту президента Зеленский упорно пытается сохранить главные «фишки» своей избирательной кампании — обращение к украинцам через соцсети и минимальный контакт со СМИ.

Апофеозом этого тренда стало обнародованное в середине июля видеоинтервью с президентом Зеленским, в котором он за рулем автомобиля Tesla монологом отвечает на вопросы невидимого спикера.

«Как доказала наша избирательная кампания, мы общаемся с обществом без посредников, без журналистов», — сформулировал позицию Офиса президента его глава Богдан.

Отменил военный парад

На первые 100 дней Зеленского выпало празднование 28-й годовщины Дня независимости Украины. Более чем за месяц до этого президент заявил, что военного парада 24 августа не будет, поскольку эта идея «недешевая», а вместо этого военные получат премии. Такое решение спровоцировало бурную реакцию в украинском обществе, схлестнув в спорах сторонников и противников парада.

В итоге на День независимости в Киеве прошло сразу два крупных мероприятия: ОП провел Шествие достоинства — празднование в новом формате, а противники инициативы Зеленского прошли по центральным улицам города многотысячным Маршем защитников.

Вернул гражданство Саакашвили и предложил паспорта россиянам

В числе первых своих президентских указов Зеленский вернул украинское гражданство экс-президенту Грузии и бывшему главе Одесской ОГА Михеилу Саакашвили.

Впоследствии он принял еще одно знаковое решение о предоставлении гражданства Украины.

В ответ на указ Путина, позволяющий жителям псевдореспублик «ДНР» и «ЛНР» получать российские паспорта в упрощенном порядке, Зеленский упростил предоставление украинского гражданства ряду россиян и представителям других стран.

Речь и идет о гражданах РФ, преследуемых за их политические убеждения, а также об иностранцах и лицах без гражданства, которые участвуют в обеспечении национальной безопасности и обороны Украины.

Избежал публичных встреч с Коломойским и «организовал» олигархов

Опальный бизнесмен Игорь Коломойский, бывший партнер Зеленского в годы сотрудничества Квартала 95 со Студией 1+1, стал главной угрозой для репутации нового президента.

Мало какой материал о Зеленском в западных СМИ за эти 100 дней обходился без упоминания о возможном влиянии Коломойского на шестого президента Украины.

Глава государства старается всячески от него дистанцироваться. После того, как Коломойский в мае вернулся в Украину, официально Зеленский ни разу с ним не встречался.

В своем интервью НВ олигарх заявил, что с президентом они "редко", но созваниваются.

Сам же Зеленский включил Коломойского в перечень тех олигархов, которые, согласно его инициативе, должны вложить средства в развитие и восстановление инфраструктуры Донбасса и помощь военным. Кроме Коломойского, это Ринат Ахметов и Виктор Пинчук.

Отличился сексистским заявлением

Во время официального визита во Францию Зеленский назвал украинских женщин одним из «брендов» страны.

«Туристы говорили, что в Украине очень красиво, очень вкусно и очень красивые люди, особенно женщины. Да, все это есть, и оно остается нашим брендом», — заявил президент.

В ответ многие публичные люди в Украине обвинили Зеленского в сексизме, а украинки запустили в соцсетях флешмоб о своих достижениях с хештегами #я_тобі_не_бренд, #янебренд, #янетуристичнийбренд.

Кроме того, за 100 дней президентства Зеленского не раз упрекали в том, что в его ближайшем политическом окружении практически нет женщин. Американская журналистка Мелинда Херинг даже написала открытое письмо первой леди Елене Зеленской, в котором призвала исправить этот гендерный дисбаланс.