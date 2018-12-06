17 декабря Генассамблея ООН рассмотрит проект резолюции Украины о милитаризации Азовского моря

Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций 17 декабря рассмотрит проект резолюции о милитаризации оккупированного Крыма Российской Федерацией с учетом российской агрессии в Керченском проливе, и в частности захвата украинских судов и экипажа.

Об этом на брифинге в Нью-Йорке о ситуации в Черном и Азовском морях в контексте агрессии России против Украины, который транслировался на сайте ООН, заявил постоянный представитель Украины Владимир Ельченко.

Представитель Украины подчеркнул, что агрессивные действия России с 2014 года представляют собой вопиющее нарушение положений Устава ООН, Хельсинкского заключительного акта, Конвенции ООН по морскому праву, а также ряда других многосторонних и двусторонних соглашений.

"Российские действия характеризуются возрастающими масштабами, интенсивностью и опасностью, а также создают угрозу для безопасности всех стран региона Черного моря и за его пределами", - заявил Ельченко.

"Твердость международной ответа должна быть адекватной угрозам, порождаемым российской агрессией. Для достижения этой цели, Украина вместе с 29 соавторами направли для рассмотрения Генеральной ассамблеей ООН 17 декабря проект резолюции под названием "Проблема милитаризации Автономной республики Крым и города Севастополь (Украина), а также частей Черного и Азовского морей", - подчеркнул посол.



Пока предварительно запланировано, что голосование за проект резолюции 17 декабря состоится в 17:00 по киевскому времени.

Вместе с тем, дипломат заявил, что главная цель этой резолюции будет заключаться в том, чтобы "настоятельно призвать Российскую Федерацию вывести ее военные силы из Крыма, прекратить незаконную оккупацию украинской территории".

Вместе с тем, в резолюции будет высказан призыв к России "прекратить преследовать коммерческие суда, а также ограничивать международное судоходство в Черном море и Азовском море". При этом, представители США, Великобритании, Литвы, Швеции, Германии, Эстонии, Хорватии, Нидерландов, Польши, Грузии, Латвии и Канады во время своего выступления заявили, что выступили соавторами этого проекта резолюции.

В частности, заместитель постоянного представителя США при ООН Джонатан Коэн заявил: "Мы рады быть соавторами резолюции Генеральной ассамблеи ООН относительно милитаризации Крыма и призываем все страны-члены поддержать ее, когда она позже будет вынесена на голосование в этогом месяце".

Его призыв к странам-членам ООН поддержал заместитель постоянного представителя Великобритании при ООН Джонатан Аллен. "Мы призываем членов ООН предоставить этой резолюции полную поддержку", - заявил он.

При этом представитель Канады заявил, что его страна приложит усилия, чтобы расширить число соавторов проекта резолюции.

Кроме того, Ельченко добавил, что события с нападением российских военных на украинские судна вблизи Керченского пролива требуют внесения изменений в проект резолюции.

"Теперь мы должны обновить проект", - заявил Ельченко.

Постоянный представитель сказал, что при голосовании резолюция должна набрать две трети голосов, и поэтому он призвал присутствующих дипломатов работать настойчиво с другими странами, чтобы расширить группу стран, которые поддержат резолюцию.