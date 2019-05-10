Александр Фельдман: Украине нужны нормальные законы и Сорос

10 мая 2019 г. 11:13
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Сейчас Украине нужны законы, расширяющие права и свободы граждан, а также кооперация власти и меценатов, готовых вкладывать средства в построение свободного и комфортного государства – такое заявление сделал народный депутат Украины Александр Фельдман. Также политик прокомментировал свое отношение к "языковому закону".

«Каждое принимаемое решение, каждый закон следует оценивать с таких позиций – объединяет он Украину или раскалывает. Почему ни один из депутатов-мажоритарщиков Харьковской области, которым мандат доверили избиратели, а не распорядители партийных списков, не поддержал "языковой закон"? Потому что его принятие сейчас означает усугубление раскола, он снова делит нас на украиноязычных и русскоговорящих, задает абсолютно несвоевременную повестку дня», - пояснил парламентарий.  

Он подчеркнул, что сейчас Украине нужны законы, расширяющие права и свободы граждан, а также кооперация власти и меценатов, готовых вкладывать средства в построение свободного и комфортного государства.

«Нам нужен свой украинский Сорос, продвигающий реформы экономики и ценности толерантности для общества. И меня как гражданина Украины, патриота своей страны и своего родного Харькова, в последнюю очередь будет волновать, на каком языке он говорит – добро не нуждается в переводчиках», - подытожил Александр Фельдман.

 

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