Александр Фельдман прокомментировал результаты выборов в Харькове

Результаты местных выборов в Харькове и ход голосования прокомментировал народный депутат Украины Александр Фельдман. В эфире одного из национальных телеканалов он заявил: это были тяжелые выборы, проведение которых существенно не улучшилось по сравнению с парламентскими 2019-го года. Ведь использовать грязные политические технологии.

Александр Фельдман, народный депутат Украины:

Мы не улучшаем наши демократические показатели, а все хуже и хуже. Те же драки, те же провокации, то же недопущение конкурентов на естесственные позиции, неразрешение развешивания рекламы, запрещение агитации и так далее. В Харькове не было дано возможности разместить ни одну политическую рекламу. Мне как кандидату в мэры вообще не дали возможности агитировать. Резали палатки, разрисовывали палатки.

Несмотря на существующие преграды, отметил Александр Фельдман, его команда смогла показать хороший результат на Харьковщине, получив мощные фракции в городском и областном советах.