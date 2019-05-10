Александр Грановский: Не вижу трагедии, если будущий президент решит распустить парламент

После прошедших президентских выборов у общества есть высокие ожидания от деятельности нового президента, и одним из шагов, направленных на поддержание этих ожиданий, может стать решение главы государства распустить парламент.

Об этом в программе "Город Х" сказал народный депутат Украины Александр Грановский. Такое развитие событий возможно, если вновь избранный президент примет присягу 19 мая.

"Я б лично не стал спорить с датой 19 мая, - подчеркнул Александр Грановский. - Я не вижу большой трагедии в том, если будущий президент примет решение парламент распустить, хоть и считаю, что это решение будет несвоевременным. Я готов поддержать дату 19 мая. Однако считаю, что зал из соображений собственной сохранности, будет склонен принять другое решение".

При этом народный депутат отметил, что парламент не является оппонентом главе государства: "Я бы не сказал, что парламент его оппонент. Да, парламент будет здорово фильтровать все инициативы президента. Если парламенту будет казаться, что они враждебны - будет реагировать соответствующим образом. Но сегодня у нас нет этого опыта. Я б не сказал, что мы, депутаты, - оппоненты будущего президента. если с нашим мнением будут считаться и его инициативы будут разумны - мы их поддержим".

Александр Грановский подчеркнул, что Верховной Радой нынешнего созыва была проделана огромная работа в части реформирования различных отраслей жизнедеятельности государства.

"Обвинить этот парламент в нежелании или неготовности принимать сложные или спорные решения очень трудно. Да, может показаться, что какие-то решения принимались через колено, тем не менее, они были приняты. Он реализованы. Наверное, и эффект от этих решений мы увидим несколько позже, но объективности ради - этот парламент и славится тем, что принимал самые неудобные, в том числе и для себя, решения", - резюмировал нардеп.