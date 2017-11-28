Арестованные политики Каталонии признают власть Мадрида и просят свободы

Арестованный экс-вице-президент женералитата Каталонии и экс-министры от партии "Республиканские левые Каталонии" соглашаются с властью Мадрида над регионом и просят освобождения из-под стражи.

Соответствующее письмо они направили в Верховный суд.

В письме отстраненный вице-президент женералитата Уриол Жункерас и экс-министры согласились с введением прямого управления Мадрида по статье 155 Конституции.

Политики отметили, что несмотря на признание контроля они не отказываются от своих политических убеждений, однако будут их защищать "путем диалога и переговоров".

В связи с этим они просят дать им право выйти на свободу до суда.

Национальный суд определил следующий понедельник днем ​​рассмотрения апелляций против заключения Жункераса и 7 экс-министров, которых обвиняют в мятеже, восстании против правительства, хищении государственных средств и других преступлений.

Ранее сообщалось, что бывший пресс-секретарь женералитата (правительства) Каталонии Жорди Турулл и бывший министр территории Хасеп Рулл попросили Национальный суд освободить их, утверждая, в частности, что они не демонстрировали сопротивления активации 155 статьи Конституции Испании, которая вводит прямое управление над автономией. Конституционный суд Испании отменил одностороннюю декларацию независимости Каталонии, утвержденную парламентом автономии 27 октября.

Под арестом находятся семь членов отстраненного правительства Каталонии.

Отстраненный глава правительства Каталонии и четверо его соратников находятся в Брюсселе. Испания выдала европейский ордер на их арест.