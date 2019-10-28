Аргентина выбрала нового президента

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28 октября 2019 г. 10:44
Источник: ТСН.ua
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По результатам президентских выборов в Аргентине победил кандидат от оппозиции левоцентрист Альберто Фернандес.

Об этом сообщает ВВС.

Фернандес получил более 45% голосов, необходимых для победы, опередив действующего президента, консерватора Маурисио Макри.

Макри признал поражение в воскресенье вечером. Приветствуя своего политического конкурента, он сказал, что пригласил Фернандеса в президентский дворец в понедельник, чтобы обсудить упорядоченный переход власти.

В свою очередь Фернандес заявил, что будет сотрудничать с президентом, который оставляет эту должность, "всеми возможными способами".

Новоизбранный президент вступит в должность 10 декабря.

Президентские выборы в Аргентине были проведены на фоне экономического кризиса, в результате которой треть населения страны оказалась в нищете.

Напомним, предвыборная гонка спровоцировала в стране резкие колебания национальной валюты. Курс аргентинского песо начал резко падать уже после 12 августа праймериз, на которых победил левоцентристский кандидат Альберто Фернандес.

 

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