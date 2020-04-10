Аваков отреагировал на обыск у Черновол и предъявление ей подозрения в убийстве

Министр МВД Украины Арсен Аваков прокомментировал проведение ГБР обысков у экс-депутата Верховной Рады Татьяны Черновол, а также предъявленное ей подозрение в убийстве.

Свою позицию по данному вопросу он выразил на своей Фейсбук-странице.

"Адвокат Януковича, господин Бибиков. Вы наплевали на конфликт интересов, как руководитель ДБР и инспирировали дело против Татьяны Чорновол - личного врага Януковича. Дела нет, есть только ваша жажда мести. Это недопустимо!

Таня была на Майдане, как сотни тысяч украинцев - участвовала в гражданских протестах... Таня – талантливый журналист, эмоциональный политик. Даже друзья ее и товарищи часто злятся на нее за прямоту и жесткую риторику…

Неподсудных в стране нет - и быть не должно. Все и герои, и прокуроры должны отвечать на предъявленные обвинения. Но то, что происходит в отношении Тани – неадекватно и постыдно", – написал он.

Заступаясь за Татьяну Черновол, министр также напомнил:

"... С начала войны Таня, проводила на передовой в самых горячих точках все время.. В Киев возвращалась только выбивать оружие для подразделений, медикаменты и оснащение .. Я подписывал приказ об отправке ее мужа на фронт. Мы все оплакивали его гибель – большого красивого человека и патриота… мы хоронили его и ставили ему памятник в родном городе.. говорили, подавляя слезы.. сыну Тани – за отца вручали орден… Таня отказалась от квартиры, как вдова погибшего – «зачем нам лишнее.. буду жить и дальше в хате с детьми и родителями".

"..Мне стыдно, что все мы допустили такое действие против Чорновол как сегодня..

Да, Таня такая - она лазит через заборы и говорит то, что думает - не выбирая слов… и за это, как взрослый человек отвечает. И нормально – но наказывать Таню подлостью нельзя!

Господин Бибиков, я был тоже на Майдане 18 февраля 2014 – я такой же как Таня – приходите ко мне, жду. Попробуйте.

А лучше пойдите к черту с госслужбы, или к Януковичу обратно. Не мешайте президенту отстраивать страну. И так не просто!", -добавил Аваков.

Напомним, сегодня, 10 апреля. После проведения обысков у Черновол, следователи ГБР сообщили ей о подозрении в умышленном причинении смерти другому человеку, совершенном по предварительному сговору группой лиц способом, опасным для жизни многих лиц (п.п. 5, 12, ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

По данным СМИ, во время штурма протестующими центрального офиса "Партии Регионов" в центре Киева 18 февраля 2014 погиб инженер Владимир Захаров.

Татьяна Черновол была журналисткой и активной участницей Евромайдана и "Революции Достоинства" в конце 2013-го – начале 2014 годов.

25 декабря 2013 года Черновол сильно избили на трассе под Киевом и оставили в кювете без сознания.

Татьяна Черновол была депутатом Верховной Рады 8 созыва от партии "Народный фронт".