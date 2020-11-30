Байден планирует создать первую команду по коммуникациям, состоящую только из женщин

Избранный президент США Джо Байден заявил о своем намерении создать команду по коммуникациям Белого дома, в которой ключевые посты должны занимать женщины. Об этом сообщается на сайте Biden-Harris Presidential Transition.

«Прямое и истинное общение с американским народом - одна из важнейших обязанностей президента, и на эту команду будет возложена огромная ответственность за коммуникацию американского народа с Белым домом. Я горд сообщить сегодня о первой команде по коммуникациям, состоящей только из женщин», - говорится в заявлении Байдена.

Пресс-секратерем Белого дома планируется назначить бывшую главу пресс-службы Госдепартамента США Джен Дженифер Псаки. В течение 2011-2013 годов она была пресс-секретарем президента Барака Обамы, а затем - представителем Госдепа.

Байден также объявил заместителя руководителя своей предвыборной кампании Кейт Бедингфилд директором по коммуникациям Белого дома. Пили Тобар будет выполнять роль ее заместителя.

Среди других ключевых назначений:

Карин Жан-Пьер - бывший политическийаналитик NBC и MSNBC, старший советник Байдена и руководитель штаба его вице-президента Камалы Харрис - станет главным заместителем пресс-секретаря.

Эшли Этьен - старший советник предвыборного штаба Байдена - возглавит коммуникации вице-президента Камалы Харрис. Симона Сандерс получит пост старшего советника и главного пресс-секретаря Харрис.

Элизабет Александер, которая работала старшей советницей в предвыборном штабе Байдена-Харрис, станет директором по коммуникациям будущей первой леди Джилл Байден.