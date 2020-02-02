Белый дом блокирует полную публикацию писем о помощи Украине

Белый дом заблокировал публикацию неотредактированной электронной переписки чиновников, касающейся задержки военной помощи для Украины в 2019 году, сообщает общественная организация The Center for Public Integrity.

Члены общественной организации добились получения этой информации через суд, ссылаясь на Акт о свободе информации.

В декабре прошлого года Министерство юстиции Соединенных Штатов открыло переписку чиновников широкой общественности, но в сильно отредактированном виде – большая часть текста была закрашена черным.

Минюст объяснил предоставление документов в такой форме "президентской привилегией", позволяющей Белому дому не публиковать информацию о "внутренних дискуссиях" в администрации Дональда Трампа даже по требованию суда.

"Письма отражают общение между президентом, вице-президентом и ближайшими советниками президента относительно принятия президентом решений, поэтому они являются привилегированными", - цитирует DW юриста Белого дома по менеджменту и бюджету Хизер Уолш.

Однако в Center for Public Integrity с такой аргументацией не согласны и настаивают на том, что публикация отцензурированных писем в полном виде отвечает интересам общественности.

Эта информация не может быть "привилегированной", поскольку касается тех действий администрации Трампа и самого президента, которые Счетная палата США признала незаконными, заявляют в общественной организации.

Приняв решение заморозить военное финансирование для Украины в прошлом году, администрация президента США Дональда Трампа нарушила федеральное законодательство, говорится в отчете Счетной палаты Соединенных Штатов (GAO).

"Административно-бюджетное управление (OMB) заморозило средства из политических соображений, что запрещено законом 1974 года о бюджете Конгресса и контроле за его изъятием", - отмечается в отчете.

Причиной блокировки высокопоставленные американские чиновники, свидетельствующие в деле об импичменте, называли попытку Трампа заставить Украину публично объявить о расследовании дела экс-вице-президента Джо Байдена и его семьи.

Белый дом обвинения отрицает и заявляет о том, что таким образом Счетная палата пытается привлечь к себе внимание СМИ.