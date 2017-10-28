Без крыши над головой: кто из чиновников Харьковщины не указал в декларациях жилье

В Харьковской области более сотни чиновников не указали в декларациях ни одного места жительства.

Такие данные обнародовали активисты Харьковского антикоррупционного центра в рамках проекта IWPR при поддержке МИД Нидерландов.

Среди чиновников без жилья оказались глава Дергачевской райгосадминистрации Константин Жидков, замначальника Слободского отдела полиции Виктор Веревка, начальник следственного отдела Индустриального ОП Проуторова Татьяна, главный государственный ревизор-инспектор ГУ ГФС в Харьковской области Юлия Щербатюк, глава Харьковской райгосадминистрации Харьковской области Юрий Раина и другие

В ХАЦ отметили, что декларанты должны указывать не только ту недвижимость, которая находится в собственности, но и ту, где они имеют право пользования.