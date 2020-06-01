Бизнес с россиянами и не только: Ермак отчитался о доходах

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак подал декларацию за прошлый год.

Предпринимательская и адвокатская деятельность в 2019 году принесли Ермаку почти 256 тысяч грн дохода. Работая в адвокатском объединении "Міжнародна правнича компанія" и одноименном ООО, глава ОП получил 102 тысячи 559 грн зарплаты. Еще 151 тысячу грн он заработал предпринимательством. Главе Офиса Зеленского принадлежат корпоративные права в обеих компаниях, он же является директором ООО "Міжнародна правнича компанія" Кроме того, глава ОП получил 1,3 тысячи грн гонорара в "Медийной группе европейского партнерства" и 1 тысячу грн от отчуждения ценных бумаг.

В 2005 году Ермак купил квартиру в Киеве площадью 107,8 кв. м за 3 миллиона 535 тысяч грн. С августа 2015 года он пользуется автомобилем Toyota Camry, который принадлежит Андрею Ерошову. В марте 2020 года Ермак задекларировал представительский Mercedes-Benz S350 2019 года выпуска. Покупка автомобиля обошлась ему в 3 миллиона 203 тысячи 393 грн.

Наличными Андрей Ермак хранит 347 тысяч долларов и 50 тысяч евро. На его счетах в "ОТП Банке" и "Кредобанке" 26 тысяч 803 и 609 грн соответственно. В 2006 году он взял кредит в "Альфа-Банке" на 4 миллиона 377 тысяч 186 грн, по которому еще должен выплатить 3 миллиона 328 тысяч 387 грн.

Бывшему советнику президента Владимира Зеленского принадлежат доли в компаниях: "Интерпромфинанс Украина" (10%), "Интерпромфинанс-Безпека" (50%), "Гарнет Интернешнл Медиа Групп" (99%), "Эр Пи Ай" (100% корпоративных прав), "Международная фармацевтическая группа" (50%), "Виссон Юкрейн Технолоджис" (0,01%), "Виссон Лимитед" (99%) и "Ама Вижн" (33,33%).

Отметим, 90% ЗАО "Интерпромфинанс Украина" принадлежат близкому к Кремлю российскому бизнесмену Рахамиму Эмануилову. А соучредителем ООО "Международная фармацевтическая группа" является народный депутат Андрей Задорожный ("Слуга народа").

Глава ОП также является конечным бенефициаром ассоциации "Украинско-грузинское сотрудничество в сфере иностранного инвестирования, ООО "М.Е.П" и ООО "Украинско-грузинская медийная компания".

Большая часть компаний, соучредителем и владельцем которых является Ермак, занимается производством фильмов и ТВ-программ.

В прошлом году он одолжил принадлежащей ему "Гарнет Інтернешнл Медиа Групп" 1 миллион 380 тысяч 660 грн, хотя с 2016 года компания имеет перед ним две задолженности на общую сумму более 8 млн грн.

В своей декларации Андрей Ермак указал, что является членом Наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром" (назначен указом президента в октябре 2019 года) и руководителем ассоциации "Украинско-грузинское сотрудничество в сфере иностранного инвестирования" и организации "Наша гордость".

А также имеет членство в таких общественных, всеукраинских и профессиональных организациях и объединениях: "Украинская киноакадемия", "Відчуй", "Союз предпринимателей теле и киноиндустрии", "Союз потребителей медицинских услуг, лекарственных средств и изделий медицинского назначения", "Национальная ассоциация адвокатов Украины" и "Союз специалистов в сфере охраны психического здоровья Украины".