Бойко: в Украине должен наступить мир ®

После выборов в Украине наконец должен установиться мир. Об этом кандидат в премьер-министры от ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ Юрий Бойко заявил во время общения с жителями города Счастье, который он посетил в рамках рабочей поездки в Луганскую область.

Он подчеркнул, что для ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ вопрос прекращения конфликта в Донбассе является ключевым. «Людей везде, а особенно здесь, волнует тема мира. И этот вопрос для нас является ключевым. Всю свою политическую деятельность мы подчиняем тому, чтобы остановить войну. Мы выступаем за прямые переговоры, за то, чтобы наши пленные вернулись домой. И мы все это сделаем, потому что не боимся за свои рейтинги», – сказал оппозиционный политик.

Юрий Бойко отметил, что переговоры не должны вестись ради переговоров, важно получить результат.

«После выборов, мы первым делом будем добиваться включения представителей парламента в состав переговорной группы в Минске.. Мы вернем мир в Украину, потому что это требование всех граждан. Это ключевое, ради чего мы идем в парламент. И нам плевать, что о нас скажут псевдопатриоты. Мы сделаем все, чтобы люди больше не слышали грохота снарядов и не было войны», – акцентировал Юрий Бойко.

Согласно данным последнего соцопроса Киевского международного института социологии, большая часть украинцев хотела бы видеть лидера ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ в кресле премьер-министра Украины. 12,9% респондентов отдали предпочтение Юрию Бойко, 11,3% – Юлии Тимошенко, 8,1% – Игорю Смешко, 7,7% – Владимиру Гройсману.