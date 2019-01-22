C чем Аваков приехал в Харьков

Обеспечить законность проведения выборов и предвыборной кампании, и не забыть на это время о раскрытии резонансных преступлений и обеспечения безопасности в Харькове. Во время своего визита в Харьков министр МВД Арсен Аваков раскритиковал работу подчиненных.

125 фактов, о нарушениях правил предвыборной агитации. Именно столько обращений граждан по президентской кампании зарегистрировали правоохранители. И уже есть первые уголовные дела. Об этом сообщил министр МВД Арсен Аваков во время координационного совещания. По его словам, сейчас главная задача полиции и органов местной власти - обеспечить законность волеизъявления граждан. Для этого в министерстве создали систему реагирования на подобные обращения, и уже действует система мониторинга, которая круглосуточно отслеживает все нарушения. В частности, финансируется ли рекламная кампания кандидата через предвыборные фонды, а не через криминальные накопления или деньги олигархов.

Арсен Аваков, министр МВД:

С министерстовм внутернних дел, никто не договаривается и не договорится, ни о каком взаимодействии в организации так называемых «сеток». Я от вас буду требовать очень жесткой реакции на любые признаки, повторяю, признаки,а на факт даже разгвора по покупке голосов.Чтоб никто потом не жаловался.

Юлия Светличная, председатель ХОГА:

Мы не повзволим здесь никому проводить ни провокаций, ни каких-то теневых действий независимо от кандидатов. Я рассчитваю на вашу профессиональную и очень резкую реакцию. В том числе мы обеспечим всем равные права.

Кроме темы выборов министр МВД обратился и к ежедневным делам в работе правоохранителей и приказал уделить особое внимание резонансным преступлениям, таким как убийство ребенка в Покотиловке, нападение на офицера уголовного розыска и тому подобное. Ведь эти преступления, отметил министр, должны быть раскрыты.

Арсен Аваков, министр МВД:

Меня не устраивает, что в Харькове у нас происходит раз, два, три, четыре резонанснейших преступления. Это говорит о том, что мы позволяем этим людям заниматься разбоем.

Досталось на орехи и представителям городской власти, за то, что они до сих пор только обещают оборудовать улицы города камерами наблюдения.

Арсен Аваков, министр МВД:

Харьков последний из городов-миллиоников Украины, в котором нереализована система мониторинга улиц. Система "безопасный город" должна прийти в Харьков.

Игорь Терехов, 1-й вице-мэр:

К сожалению, мы отстаем от Киева в этом вопросе, но у нас большие перспективы и к осени появится такая система.

Также Арсен Аваков побывал на ХАЗе и анонсировал закупку 13-ти самолетов для МВД. Министр отметил, что речь идет о приобретении самолетов отечественного производства Ан-74, Ан-32П и Ан-178, и эта программа будет реализовываться в течение пяти лет.