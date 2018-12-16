Добкина внесли в «список Путина»

16 декабря 2018 г. 14:20
Источник: Новое Время
4 просмотра

Оппозиционные российские активисты создали так называемый "список Путина", куда включили депутата  Верховной рады Украины Михаила Добкина.

Список опубликован на сайте Форума свободной России.

"Список Путина" -  это документ, куда вносят имена преступников и их пособников, ответственных за узурпацию власти и нарушения прав человека, войну и пропаганду ненависти, коррупцию и разграбление России.

На данный момент в списке присутствуют 93 имени.

Потом данный перечень активисты будут показывать странам Европейского союза и США с предложением внести указанных в нем людей в санкционные списки.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперпоступление                          Антиквариат. Золото.                          Продам квартиры в центре. "Лазурный". 0673607788. 0503607788.                          Срочно требуются сварщики (аргон) в Чехию. По биометрии. Официальное трудоустройство. Оплата высокая. Жилье бесплатно. Быстрый отъезд. Контакты 0669861416. 0981771804                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.