Добкина внесли в «список Путина»

Оппозиционные российские активисты создали так называемый "список Путина", куда включили депутата Верховной рады Украины Михаила Добкина.

Список опубликован на сайте Форума свободной России.

"Список Путина" - это документ, куда вносят имена преступников и их пособников, ответственных за узурпацию власти и нарушения прав человека, войну и пропаганду ненависти, коррупцию и разграбление России.

На данный момент в списке присутствуют 93 имени.

Потом данный перечень активисты будут показывать странам Европейского союза и США с предложением внести указанных в нем людей в санкционные списки.