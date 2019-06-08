Додон отказался распустить парламент Молдовы

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что в субботу не будет подписывать указ о роспуске парламента и назначении даты досрочных выборов, несмотря на требование Конституционного суда. Об этом он сказал на специально созванной пресс-конференции, пишет Интерфакс.

Додон сослался на положения ст. 85 Конституции, которая гласит, что "в случае невозможности формирования правительства или блокирования в течение трех месяцев принятия законов президент после консультаций с парламентскими фракциями вправе распустить парламент".

"Я знаю, что есть и решение КС о том, что президент обязан распустить парламент. Но опять же - только после консультаций с фракциями. Ни одно положение не обязывает президента распускать парламент немедленно. И я не буду распускать парламент немедленно", - сказал Додон.

"Не будем торопиться. В понедельник я приглашу все фракции парламента для проведения консультаций", - сообщил президент.

Напомним, накануне Конституционный суд Молдовы издал постановление о роспуске парламента страны. Согласно разъяснению, парламент должен был завершить формирование правительства до 7 июня включительно (в течение 90 дней после выборов).

Парламентские выборы в Молдове прошли 24 февраля 2019 года по смешанной системе: 50 депутатов избрали по партийным спискам, 51 - по мажоритарным округам.