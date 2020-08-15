ЕС не принял результаты выборов в Беларуси: готовятся санкции

Европейский союз не признал результатов выборов в Беларуси. При этом в ЕС начали разработку санкций по отношению к виновным в насилии во время протестов и фальсификациям во время голосования. Об этом в Twitter заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель.

"Беларусь: ЕС не принимает результаты выборов. Начинается работа по наказанию виновных в насилии и фальсификации", - написал Боррель.

Напомним, 14 августа белорусский Центризбирком огласил официальные результаты выборов президента, согласно которым победу с 80% голосов одержал Александр Лукашенко.

Отметим, что три оппозиционных кандидата подавали жалобы на результаты выборов, которые были отклонены ЦИК. При этом, по словам главы ЦИК Беларуси Лидии Ермошиной, результаты выборов не будут пересмотрены.