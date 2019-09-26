Еврокомиссия отреагировала на стенограмму телефонного разговора между Зеленским и Трампом

В Европейской комиссии не стали прямо комментировать публикацию стенограммы телефонного разговора между президентами Украины и США, однако напомнили, что поддержка, которую ЕС предоставляет Украине, завязана на ее обязательствах.

Об этом в четверг на брифинге в Брюсселе заявил представитель комиссии.

Так он ответил на просьбу журналиста прокомментировать готовность Зеленского разобраться с расследованием в отношении Джо Байдена, как следует из стенограммы. Журналист подчеркнул, что такой шаг украинского президента был бы вмешательством в судебную систему.

"Наша поддержка крепко завязана на обязательстве Украины продолжать путь реформ, поэтому, конечно, мы очень внимательно следим за реформами, которые проводит Украина", - сказал представитель комиссии, отметив, что ЕК не дает комментариев по поводу телефонного разговора и каких-либо заявлений.

"Но да, на самом деле, для нас важно сказать, что поддержка Украины со стороны Европейского Союза является беспрецедентным. За последние 5 лет мы выделили для Украины самый большой пакет поддержки в истории ЕС.

Евросоюз вместе с европейскими финансовыми институтами мобилизовал более чем 15 млрд евро грантов и займов на поддержку реформ, выдвинув жестким условием продолжать прогресс", - отметил представитель ЕК.

В Еврокомиссии также не стали отвечать на вопрос, будет ли требовать разъяснений от Зеленского после его критических заявлений о недостаточной поддержке Украины Европейским Союзом.

Накануне Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которого в США начали процедуру импичмента американского лидера.

В разговоре Трамп критиковал Германию, заявляя, что она ничего не делает для Украины, а Владимир Зеленский с ним соглашался. Зеленский также критиковал Париж и Берлин за недостаточные санкции в отношении России.

"Оказывается, что, хотя и логично, что Европейский Союз должен быть нашим крупнейшим партнером, но технически США - гораздо больший партнер, чем Европейский Союз, и я очень благодарен вам за это, потому что США делают достаточно много для Украины", - заявлял в разговоре Владимир Зеленский.