Фиктивные тендеры и подозрение в миллионной растрате. Почему прокуратура Харьковской области устроила обыски у запорожских чиновников

56 обысков у должностных лиц Запорожья и Мелитополя. Масштабную спецоперацию готовили тайно. Чтобы собрать максимальное количество доказательств, расследование передали в соседний Харьковский регион. Обыски проводили в различных структурах и дома у должностных лиц, рассказывают в прокуратуре области.

Вита Дубовик, пресс-секретарь прокурора Харьковской области

Таку масштабну операцію провести силами запорізьких правоохоронців таким чином, щоб не знало керівництво облради, міськради дуже важко. Тому, для того щоб убезпечити розслідування, було прийнято рішення передати розвідування в іншу область.

По предварительным данным, один из руководителей Запорожского областного совета вместе с другими должностными лицами и предпринимателями проводили фиктивные тендеры. Правоохранители открыли производство по статье «Присвоение или растрата имущества в особо крупных размерах». Максимальная санкция статьи предусматривает 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Вита Дубовик, пресс-секретарь прокурора Харьковской области

Мова йде про фіктивні тендери, тобто виділення коштів бюджетних, на нібито ремонт, або реконструкцію спортивних майданчиків, парку відпочинку. За попередніми даними слідства шкода бюджету складає близько 87 мільйонів гривень

В прокуратуре отметили, что несколько человек уже везут в Харьков. По данным запорожских СМИ, сейчас уже есть задержанные, но официального подтверждения этой информации пока нет. Следственные действия продолжаются.

