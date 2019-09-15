 

Генпрокуратура закрыла производство против Рената Кузьмина

15 сентября 2019 г. 14:10
Источник: Левый берег
13 просмотров

Открытое в июле 2014 года уголовное производство против бывшего замгенпрокурора Украины, сейчас - нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Рената Кузьмина закрыли, так как следствие не обнаружило доказательств его вины. Об этом "Радіо Свобода" сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры 14 сентября. 

"В связи с неустановлением достаточных доказательств для доказательства виновности лица в суде и тем, что возможности их получить исчерпаны", – говорится в ответе ГПУ. 

ГПУ закрыла производство еще 22 августа. 

В сообщении не уточняется, по каким статьям велось это расследование. 

Напомним, Кузьмин занимал должность первого заместителя генпрокурора (Виктора Пшонки) с 2010 по 2014 годы. Под его руководством были возбуждены уголовные дела против Юлии Тимошенко, Юрия Луценко с последующим осуждением и Леонида Кучмы.

Ранее сообщалось, что ГПУ подозревала Кузьмина в совершении ряда преступлений. В частности, против него расследовались уголовные производства по ч. 3 ст. 371 Уголовного кодекса (незаконное задержание, привод, домашний арест или содержание под стражей). Она предусматривает лишение свободы от 5 до 10 лет. 

Кроме того, проводится расследование по подозрению Кузьмина в организации в 2010 году незаконного задержания бывшего министра внутренних дел Юрия Луценко; также - по обвинению в подстрекательстве судьи Печерского суда Киева к избранию Луценко меры пресечения в виде содержания под стражей.

Кузьмин находился в государственном розыске с июня 2014 года до сентября 2019 года.

В июле Шестой апелляционный административный суд признал незаконной отмену ЦИК регистрации кандидатом в депутаты Верховной Рады бывшего первого заместителя генпрокурора.

29 августа на первом заседании Верховной Рады IX созыва Кузьмин принял присягу народного депутата.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется журналист на сайт. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Вам потрібен закордонний паспорт, айді-картка чи, може, посвідка для проживання іноземця? Мерщій до «Паспортного сервісу» на Сумській, 10. Черг немає! ТРЦ «АВЕ ПЛАЗА» , тел. 783-74-88                         Бюро переводов StarАльянс                          Курсы французского                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.