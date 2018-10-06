Геращенко получила письма от Сенцова и Сущенко

06 октября 2018 г. 13:00
Источник: Интерфакс-Украина
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Вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Ирина Геращенко получила два письма от украинских политзаключенных в РФ Олега Сенцова и Романа Сущенко.

"Сегодня я получила два письма. В несколько предложений. Один написан такой слабой рукой, что надо разбирать слова и буквы. Очень важные и дорогие мне письма. От Романа Сущенко и Олега Сенцова. Мне передали их адвокаты и родные политзаключенных. Это личные письма. Написаны очень сильными людьми, которые верят в Украину. За это и осуждены", - написала Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

Она подчеркнула, что с Олегом Сенцовым она также могла пересекаться на майдане.

"Но я не помню, это были бурные дни, калейдоскоп прекрасных людей и лиц. Мы должны вытащить Олега, Романа, всех наших. Я не знаю, что мы еще должны сделать, но должны приложить усилия, давить на весь мир, чтобы их вытащить. И ребят из Донецка и Луганска тоже. Дай Бог пережить им эти испытания. Силы в здоровье пережить. Олегу - выкарабкаться из голодания. Мы обязаны их извлечь. Обязаны", - резюмировала Геращенко. 

Ранее Олег Сенцов сообщил, что с 6 октября вынужден прекратить голодовку, которую он держал более 140 дней.

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