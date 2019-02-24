"Герои не умирают": в центре Москвы проходит Марш памяти Бориса Немцова

24 февраля 2019 г. 15:03
Источник: УНИАН
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В центре Москвы проходит согласованный Марш памяти Бориса Немцова.

Шествие проходит по маршруту от Страстного бульвара по внутренней стороне бульварного кольца, затем по проспекту Академика Сахарова почти до пересечения с Садовым кольцом.

Люди пришли с российскими флагами, флагами российских оппозиционных партий и движений «Солидарность», «Парнас», «Форум свободной России», «Яблоко, а также плакатами с цитатами Немцова: «Демократия - это право выгонять власть», «Сила в правде, а правда в силе», «Путин должен уйти». Кроме этого можно увидеть плакаты: «долой диктатуру», «За Россию без произвола и коррупции».

Много плакатов с портретами политзаключённых, в том числе и украинцев - Сущенко, Сенцова и других.

Марш начался в 14:00. Окончание мероприятия планируется к 16:00. БМХ-Медиа проводит прямую трансляцию мероприятия на канале YouTube.

Участники акции, чтобы попасть на Марш обязаны пройти досмотр полицией и пересечь металодетекторы. Пронос жидкостей в огороженный периметр, по которому проходит движение людей, запрещен.

Как отметила российская активистка Ксения Ларина, Немцов был главным звеном, объединяющим и соединяющим оппозицию.

«Его нет - и все рухнуло. Память есть, а дела нет. Самое страшное предательство памяти Бориса - это разобщенность и растерянность нашей оппозиции. Разве не так?», - сказала Ларина.

Российский оппозиционер Дмитрий Гудков заявил, что принимает участие в Марше, чтобы «не только помнить о прошлом, но и бороться за настоящее».

«За всех тех, кого сделало своим заложником государство. За Настю Шевченко. За Славу Егорова. За ребят из «Нового величия» и «Сети». За Олега Сенцова. За украинских моряков и российских верующих. За всех, кого держат в тюрьмах из-за того, что они думают не так, как нужно преступникам во власти», - сказал Гудков.

Своих сторонников на Марш призвал выйти также Штаб Навального в Москве.

«Мы призываем вас принять в нём участие и вместе с нами выступить против политических убийств и почтить память Бориса Немцова», - говорится в сообщении штаба Навального.

Сообщается, что марш памяти Бориса Немцова проходит под украинским лозунгом "Герои не умирают".

Участники колонны развернули транспарант с соответствующей надписью.

Акции «Марш Немцова» планируется провести в 33 городах России и других стран.

 

Видео: 

Марш памяти Бориса Немцова. Москва. Прямая трансляция 24.02.2019

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