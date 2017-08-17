Глобальный опрос показал степень доверия народов мира к Путину - инфографики

Лишь небольшая часть участников исследования о восприятии России в мире относятся с доверием к российскому руководству.

Как показывают результаты опроса американского исследовательского центра Pew Reseаrch Center , только чуть более четверти респондентов (26%) доверяют президенту РФ Владимиру Путину в его политике на международной арене.

В среднем 31 процент опрошенных усматривают в России серьезную угрозу для своей страны. Для сравнения: о Китае такого мнения придерживаются также 31 процент респондентов, а о США - 35 процентов.

Критическое отношение к России особенно широко распространено в США и Европе, а у жителей Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока, стран Африки южнее Сахары и Латинской Америки наблюдается больший разброс мнений.

Лишь в трех странах из 37, где проводилось исследование, большинство жителей выражают благоприятное мнение о России: во Вьетнаме (83%), в Греции (64%) и на Филиппинах (55%).