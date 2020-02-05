Гончарук: "Зарплата министра, заместителя министра, других чиновников будет привязана к средней зарплате по стране"

05 февраля 2020 г. 13:55
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В Офисе Президента состоялось совещание с участием представителей Кабинета министров и Верховной Рады. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил Главе государства, что на выполнение задания Президента правительство приняло решение упорядочить вопрос выплаты зарплат руководителям министерств.

«Мы договорились о том, что зарплата министра, заместителя министра, других чиновников будет привязана к средней зарплате по стране. Зарплата министров и их заместителей будет в диапазоне от трех до пяти средних заработных плат. И нужно прекращать выплаты по 200-400% премий – максимальная премия будет не более чем один оклад», – сказал глава правительства.

Также, по его словам, вся информация о зарплатах руководства Кабинета министров будет публичной и обнародоваться ежемесячно.

«Мне кажется, очень справедливо, что вы привязываете плату с коэффициентом к средней заработной плате по стране, и если она увеличивается, то у всех увеличивается, а если уменьшается, то и у чиновников тоже», – отметил Владимир Зеленский.

 

 

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