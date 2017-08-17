ГПУ завела дело по декларации Хомутынника

Генеральная прокуратура расследует возможное уклонение от уплаты налогов председателем депутатской группы "Партия "Возрождение" в Верховной Раде Виталием Хомутынником.

Об этом говорится в определении Печерского районного суда Киева от 7 августа. Дело было возбуждено 24 июля.

Согласно материалам ходатайства, Хомутынник задекларировал в 2015 году 32,7 млн гривен, 570 тыс. долларов и 850 тыс. евро наличных средств.

Кроме того, депутат задекларировал 88 объектов ценного движимого имущества.

Суд удовлетворил ходатайство прокурора и назначил внеплановую документальную проверку депутата по вопросам соблюдения требований налогового, валютного и другого законодательства за период с 1998 по 2016 годы.

Кроме того, суд предоставил доступ Генпрокуратуре к декларациям Хомутынника за 2015 и 2016 годы.

Намопним, ранее ГПУ обызала налоговиков проверить уплату налогов депутатами Владимиром Скоробогачем и Евгение Мураевым.