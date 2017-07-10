Гройсман оценил потери Украины от агрессии России

10 июля 2017 г. 16:32
Источник: Новое Время
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Украина из-за агрессии России потеряла более 16% ВВП, продолжает терять жизни мирных граждан и военных.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман в ходе встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Киеве, передает УНИАН.

"Мы из-за российской агрессии потеряли более 16% валового внутреннего продукта (ВВП). Как следствие - резко ухудшилось качество жизни людей. В 2016 году мы остановили падение и перешли к экономическому росту, но понятно, что агрессия Российской Федерации является очень негативным фактором для повышения уровня жизни людей. И самое главное, что вследствие этой агрессии есть жертвы как среди мирных граждан, так и наших военных. На нашей территории, территории суверенного государства, в XXI столетии", - сказал премьер.

При этом глава правительства подчеркнул, что Украина в условиях агрессии вынуждена тратить более 5% ВВП на оборону страны.

В свою очередь, Столтенберг сообщил, что НАТО не признаёт и никогда не признает незаконную аннексию Крыма, а также настаивает на выводе российских сил с востока Украины.

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