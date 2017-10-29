Гройсман отчитался об успехах в ремонте украинских дорог с начала года

29 октября 2017 г. 15:15
Источник: Новое Время
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За 9 месяцев 2017 года дорожники ликвидировали 7,686 тыс. квадратных метров ям на украинских дорогах.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

"Украина активно интегрируется в глобальную систему перемещения грузов. Процесс требует ответственных решений и синхронизации с другими странами. Важна и работа внутри страны - обновление и строительство дорог, модернизация портов и аэропортов. За 9 месяцев 2017 года мы вышли на беспрецедентные объемы ремонтов на дорогах, значительно вырос объем авиаперевозок и транзит грузов через морские порты", - сообщил он.

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