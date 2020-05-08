Грузия отзывает посла из Украины из-за назначения Саакашвили

Грузия отзывает для консультаций своего посла в Украине Теймураза Шарашенидзе из-за назначения экс-президента Грузии Михеила Саакашвили на должность главы Исполнительного комитета реформ.

Об этом заявил глава МИД Грузии Давид Залкалиани, сообщает "Эхо Кавказа" (проект Радио Свободная Европа/Радио Свобода).

При этом Залкалиани подчеркнул, что речь не идет о разрыве дипломатических отношений с Украиной или о пересмотре стратегического партнерства между странами.

Министр отметил, что "понижен уровень должности, первоначально предложенной Саакашвили".

Залкалиани связывает это со скептическим отношением к персоне Саакашвили в политическом спектре Украины.

Напомним, 7 мая президент Владимир Зеленский назначил экс-президента Грузии и бывшего главу Одесской ОГА Михеила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ.

