Харьковская областная организация «ЗА МАЙБУТНЄ» утвердила кандидатов в местные советы

22 сентября Харьковская областная партийная организация «ЗА МАЙБУТНЄ» провела общее собрание с целью выдвижения кандидатов в депутаты местных советов и на должности сельских, поселковых и городских голов на очередных и первых местных выборах, которые состоятся 25 октября 2020 года.

В начале мероприятия один из лидеров областной партийной организации Виталий Мирошников подчеркнул важность этой избирательной кампании не только для недавно созданных территориальных общин, но и для края в целом.

«Харьковщина очень долго ждала изменений. Сегодня запас прочности стремительно уходит. Это значит, что мы теряем возможность дальше ждать и надеяться. Мы теряем право на ошибку. Теперь мы обязаны брать на себя ответственность и принимать решения, которые выведут нас из экономического ступора. В противном случае будущее Харьковщины будет безрадостным», - отметил он.

Всего на Харьковщине от политической партии «ЗА МАЙБУТНЄ» в местные советы всех уровней и на должности городских голов и председателей ТГ утверждено более 1200 кандидатов.

В частности, на должность Харьковского городского головы от партии «ЗА МАЙБУТНЄ» будет бороться Ирина Денисова. Представляя ее партийцам, один из лидеров областной организации Андрей Винаков подчеркнул ее разносторонние профессиональные навыки.

«Мы все знаем Ирину Ивановну, как решительного бизнесмена. При этом она сильная хозяйственница и сильный духом человек. Все это делает ее идеальным кандидатом на должность городского головы. Мы знаем, что женщины не занимаются расточительством, если у них дома не все в порядке. Поэтому пока в Харькове будут убитые тепловые сети, а школьные столовые не будут финансироваться должным образом, можем быть уверены, что бюджетных миллионов на очередные фонтаны и клумбы не получит ни один подрядчик», - заявил Винаков.

Ирина Денисова занялась предпринимательской деятельностью в 1993 году, когда найти какую-то работу было крайне трудно. Она пришла на харьковский рынок «Барабашово», где в корне изменила представление о малом бизнесе и людях, работающих на рынке.

«Я встретила здесь ученых, врачей, кораблестроителей, химиков - все эти люди пришли в малый бизнес в поисках лучшей доли. В середине лихих девяностых стало понятно, что нам нужна защита, и я создала общественную организацию «За свой выбор», которая занимается правами и проблемами предпринимателей», - рассказала Ирина Денисова.

Сейчас женщина занимается предпринимательской и правозащитной деятельностью. Ведет активную общественную жизнь.