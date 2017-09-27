Харьковские танки приближают мир

27 сентября 2017 г. 15:24
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Сегодня самый современный украинский танк "Оплот" демонстрировал свои возможности в ходе заездов по брусчатке на заводе имени Малышева.

Вот такой вираж заложил сегодня во время заезда на заводе имени Малышева новейший украинский танк "Оплот". При этом рядом с командиром экипажа - на месте стрелка находился народный депутат Украины, лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко. Стратегическое отечественное предприятие - завод имени Малышева это одно из мест, которое посетил Ляшко в Харькове.

Олег Ляшко, лидер "Радикальной партии":

Те, що робить харківський танковий завод імені Малишева - це величезна справа для нашої країни, для обороноздатності. "Оплот" - танки, які ми бачимо - це справжній оплот нашої безпеки, нашої оборони і захисту життя наших людей. Тому ми будемо добиватися збільшення оборонного замовлення, фінансування переоснащення модернізації підприємства. Треба значні кошти для того, щоб поставити нове сучасне обладнання, для того, щоб робити сучасну військову техніку найвищих світових зразків

Олег Ляшко отметил, что сотрудники завода имени Малышев приближают своей работой мир.

Видео: 

Харьковские танки приближают мир - 27.09.2017

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