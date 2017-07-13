Харьковский антикоррупционный центр напомнил, за что снимают неприкосновенность с Добкина

Сегодня в Верховной Раде нардепы будут рассматривать представление Генеральной прокуратуры Украины о разрешении на привлечение к ответственности, задержание и арест нардепа от " Оппозиционного блока" Михаила Добкина. Об этом сообщает пресс-служба Харьковского антикоррупционного центра.

Регламентный комитет ВР признал представление ГПУ о разрешении на привлечение к ответственности нардепа от "Опоблоку" Михаила Добкина достаточно обоснованным. По задержанию и аресту, комитет считает представление законным, но не достаточно обоснованным и мотивированным. Все три представления передали председателю Верховной рады.

В действиях нардепа видят признаки умышленной заговора группы лиц для злоупотребления служебным положением и содействие мошенничества с целью завладения 78 га земельных участков в городе Харькове нормативной стоимостью более 220 млн.грн.

Кто же завладел 78 га в 2008 году, которые могут отправить под арест Добкина? А завладели два крупных харьковских застройщика под видом жилищно-строительных кооперативов - «ПАО« Трест Жилстрой-1 »(конечный бенефициарный владелец - член исполкома Харьковского горсовета Александр Харченко) и строительная корпорация« Авантаж »(конечный бенефициарный владелец - нардеп Анатолий Денисенко).

23 октября 2008 Потребительское общество «ЖСК« Авантаж »получило в собственность 12 земельных участков общей площадью 16,3205 га:

- по ул. Примакова, угол ул. Урицкого общей площадью 0,7473 га

- по ул. Культуры (ст. М. «Научная») площадью 1,7779 га

- по пр. Косиора, 69-Е площадью 0,7685 га

- по ул. Целиноградской (в районе Ж.Б. № 50-А) площадью 0,3260 га

- по ул. Козакевича площадью 7,0843 га

- по ул. Козакевича площадью 3,1687 га

- по ул. Социалистической, 8-А (Ленинский район) площадью 0,2764 га.

- по ул. Подлесной 1-А (Ленинский район) площадью 0,5085 га

- по ул. Тринклера, 9 (Дзержинский район) площадью 0,5736 га

- по ул. Старицкого, 23-А (Дзержинский район) площадью 0,1876 га

- по ул. Культуры, 20-В (Дзержинский район) площадью 0,4498 га

- по ул. Ляпунова, 16 (Дзержинский район) площадью 0,4519 га

24 декабря 2008 Обслуживающий кооператив «Жилищно-Строительный кооператив« Жилстрой-1 »(в учредителях кооператива в то время было три юридических лица и больше никого) получил 24 земельных участка общей площадью 61,2144 га:

- по ул. Плехановской, 42-50 площадью 0,5879 га и площадью 0,7277 га

- по пр. Победы, 66Д (в районе д. №66-А) общей площадью 4,5765 га

- по пр. Маршала Жукова, угол Садового проезда общей площадью 0,9431 га

- по ул. Метростроителей, 27 общей площадью 0,6762 га

- по вул.Луи Пастера общей площадью 2,4112 га

- по вул.Велозаводський (в районе школы №145) общей площадью 0,9956 га

- по вул.Грекивський, 3 общей площадью 0,5758 га

- по пр. Победы (в районе жилого дома №53б) общей площадью 1,9860 га

- по пр. Тракторостроителей (в районе жилого дома № 103а) общей площадью 1,0803 га

- по пр. Людвига Свободы, 48е общей площадью 0,3725 га

- по ул. Ньютона общей площадью 4,3596 га

- по Салтовском шоссе, 73-б, общей площадью 0,3182 га

- по Салтовском шоссе, 73, общей площадью 0,1267 га

- по ул. Гвардейцев-Широнинцев, 49-Д, общей площадью 0,9806 га

- по ул. Гвардейцев-Широнинцев (в районе жилого дома № 28а), общей площадью 0,2378 га

- по пр. Московскому, 131, общей площадью 3,1810 га

- земельный участок в микрорайоне «Горизонт» общей площадью 9,6219 га

- по Салтовском шоссе, 73 общей площадью 0,4481 га

- по пр. Победы, 66-д, общей площадью 2,3446 га

- по ул. Большая Кольцевая (в районе Роганского жилмассива) общей площадью 20,7302 га

- по ул. Дача-55 общей площадью 2,8827 га

- по ул. Малиновского, 19, общей площадью 0,3827 га

- по пр. Ул. Студенческой, 21А, общей площадью 0,6675га.