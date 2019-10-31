Хорошковский стал консультантом Таможенной службы

31 октября 2019 г. 10:52
Источник: Левый берег
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Бывший украинский чиновник, бизнесмен Валерий Хорошковский бесплатно консультирует Государственную таможенную службу. Об этом в интервью "Украинской правде" рассказал глава Офиса президента Андрей Богдан.

"Он нас консультирует. Но реальным руководителем таможни является Максим Нефьодов. Я в него очень сильно верю, и это мое личное и надежда, к которой я приложил максимум усилий, чтобы дать возможность ему работать, чтобы он реализовал эти свои идеи. К сожалению, у него сейчас не очень получается. Или, скажем так, очень не получается", - сказал Богдан.

"Старая система, понимая, что ее не будет в новой реальности, делает все, чтобы саботировать как деятельность Нефьодова, так и жизни страны. Потому что доходы от таможни упали очень существенно, и это большая проблема", - добавил глава Офиса президента.

По его словам, к Хорошковскому обратились за помощью, потому что "когда Валерий Иванович был главой таможни, то доходы за два года выросли в четыре раза".

"Все - и его недруги, и друзья его, и различные политические лагеря - рекомендовали нам прислушаться. Потому что, кроме теоретиков, в Украине есть только один практик, который реально это реализовывал", - сказал Богдан.

По его мнению, Хорошковскому стоило бы дать должность, но из-за у него есть "бекграунд политический", поэтому это невозможно.

Напомним, что Хорошковский с конца 2012 года в основном жил за границей. Его выезду за границу предшествовал конфликт с экс-премьером Азаровым. В декабре 2012 года Хорошковский, находясь на должности первого вице-премьера, написал заявление об увольнении. Он обосновал свое решение "несогласием относительно повторного назначения Николая Азарова на должность премьера".

Раньше Хорошковский также был начальником таможни и министром финансов.

В мае 2019 года Хорошковский вернулся в Украину.

 

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