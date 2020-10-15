"Х*рню вы городите, и пять лет х*рню городили!” На сессии облсовета разразился скандал

15 октября 2020 г. 11:28
Автор: Марина Николаева
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На заседании сессии облсовета сегодня произошел скандал между депутатами и  главой ХОГА Алексеем Кучером.

Депутаты облсовета Владимир Скоробогач и Дмитрий Булах обвинили руководителя ХОГА Алексея Кучера в бездействии.

По их мнению, сейчас в облздраве царит хаос, в частности, нет руководителя департамента, в больницах нет кроватей, а также плохие ремонты в палатах, а в ХОГА ничего не делают, чтобы улучшить ситуацию.

Кучер заявил, что сами депутаты 5 лет ничего не делали.

"Х*рню вы городите, и пять лет х*рню городили”, - ответил Кучер депутатам.

При этом конкретно Булаха он назвал трутнем.

По его словам, сейчас в ХОГА работают в авральном режиме, чтобы обеспечить лечение больных COVID.

 

Видео: 

Скандал на сессии облсовета 15.10.2020

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