«Индекс Сивохо рухнул»: ветераны «Азова» сорвали презентацию советника секретаря СНБО

Советник секретаря СНБО Сергей Сивохо не смог завершить презентацию Национальной платформы примирения и единства на Донбассе из-за противодействия ветеранов полка "Азов".

Как передает корреспондент ВВС News Украина Вячеслав Шрамович с места событий, ветераны полка начали упрекать советника секретаря СНБО в том, что он говорит о внутреннем конфликте, а не о войне против России.

Словесные перепалки переросли в потасовку.

Соответствующее видео конфликта опубликовал также телеканал "Прямой"

Сергей Сивохо успел произнести речь и рассказать о своей концепции платформы.

Вместе с ним платформу представили две координатор: эксперт по медиа Марина Хацаюк и конфликтолог Марина Черенкова.

Модератором мероприятия, проходившего в бизнес-центре "Парковый", был журналист Андрей Куликов.

Он пытался успокоить ситуацию, однако впоследствии ситуация вышла из-под контроля.

Как видно на видеозаписи, экс-азовцы обступили Сивохо и на повышенных тонах что-то ему доказывали. Параллельно они сломали стенд с названием программы Сивохо.

Также звучали нецензурные призывы в адрес Сивохо, чтобы он "ехал в Ростов".

Затем мужчины со словами «до свидания» и «иди отсюда» начали выталкивать советника секретаря СНБО в сторону выхода из здания. И делали это так интенсивно, что Сивохо упал на пол.

Охрана вывела Сергея Сивохо из помещения, где проходила презентация, после начала потасовки.

Когда его выводили, он тяжело дышал.

Позднее Сивохо на своей странице в Фейсбук прокомментировал конфликт. Он написал, что нападавшим на него людям нужен не мир, а война, потому что на ней можно заработать.

"Некоторым мир не нужен. Они хотят войны. Потому что, война — это бизнес и большие деньги. Они сорвали презентацию, но не остановят наше движение к миру. Мы продолжаем нашу работу и наш диалог", - написал он.