Испанский суд отозвал европейский ордер на арест Пучдемона

05 декабря 2017 г. 16:43
Источник: Левый берег
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Верховный суд Испании решил отозвать европейский ордер на арест экс-лидера Каталонии Карлеса Пучдемона и четырех бывших министров правительства автономии.

Об этом сообщил судья Верховного суда Пабло Льярена, передает El País.

Судья объяснил отзыв ордера тем, что отдельные из обвинений, в частности, мятеж и восстание против правительства, не признают в Бельгии, и их нельзя отделять от других обвинений.

Ранее сообщалось, что суд в Бельгии решит, выдавать ли Пучдемона и других каталонских политиков Испании за неделю до выборов в регионе.

Напомним, Испания выдала европейский ордер на арест для Пучдемона и четырех его экс-министров после того, как они сбежали в Брюссель в прошлом месяце и проигнорировали призыв предстать перед испанским судом. Политиков обвиняют в мятеже, восстании против правительства, злоупотреблении государственными средствами.

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