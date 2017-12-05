Испанский суд отозвал европейский ордер на арест Пучдемона

Верховный суд Испании решил отозвать европейский ордер на арест экс-лидера Каталонии Карлеса Пучдемона и четырех бывших министров правительства автономии.
Об этом сообщил судья Верховного суда Пабло Льярена, передает El País.
Судья объяснил отзыв ордера тем, что отдельные из обвинений, в частности, мятеж и восстание против правительства, не признают в Бельгии, и их нельзя отделять от других обвинений.
Ранее сообщалось, что суд в Бельгии решит, выдавать ли Пучдемона и других каталонских политиков Испании за неделю до выборов в регионе.
Напомним, Испания выдала европейский ордер на арест для Пучдемона и четырех его экс-министров после того, как они сбежали в Брюссель в прошлом месяце и проигнорировали призыв предстать перед испанским судом. Политиков обвиняют в мятеже, восстании против правительства, злоупотреблении государственными средствами.