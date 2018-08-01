Из-за установки памятника Людмиле Гурченко в Харькове открыли уголовное дело, - Кернес

По факту установки памятника Людмиле Гурченко в Харькове прокуратура открыла уголовное дело.

Об этом сообщил мэр Харькова Геннадий Кернес на своей странице в Фейсбук.

«Они (прокуратура – ред.) теперь занялись борьбой с памятниками. В данном конкретном случае – с памятником почетному гражданину Харькова Людмиле Гурченко. Состряпали на коленках очередное уголовное дело по факту его установки», - написал городской голова.

По словам Геннадия Кернеса, это «системная работа». Мэр считает, что «руководству города, которое вывело Харьков на лидирующие позиции в Украине фактически по всем показателям, не дают нормально работать силовые структуры».

Кого конкретно при этом он имеет в виду, а также квалификацию статьи открытого производства по данному факту харьковский голова не уточнил.

Напомним, памятник актрисе-харьковчанке Людмиле Гурченко был установлен две недели назад в сквере на углу пр. Независимости(бывш. Правды) и ул. Тринклера.