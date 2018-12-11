"Изменить коренным образом всю систему правосудия"

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила по случаю Международного дня прав человека на своей странице в Facebook, что, по ее мнению, основа соблюдения прав человека - это справедливый, независимый и беспристрастный суд. Политик уверена, что права человека незыблемы только в развитых демократических обществах, а в Украине еще не научились их соблюдать.

Юлия Тимошенко, лидер партии "Батькивщина":

Змінити докорінно треба всю систему правосуддя, і змінити треба якраз новою Конституцією. Що нам потрібно? Перше. Нам треба зробити так, щоб люди на місцях обирали суддів, мирових суддів і суддів першої інстанції. І нова Конституції дасть таке право людям: обирати суддів, які будуть їх судити. Друге, що потрібно зробити. Нам потрібно, щоб самі судді були відповідальні за те, що вони приймають неправосудні рішення.

Также председатель фракции «Батькивщина» заявила, что первым шагом новой власти будет снижение цены на газ. По словам Тимошенко, она гарантирует, что с приходом к власти ее команды тарифы на голубое топливо, горячую воду и тепло будут снижены минимум вдвое.