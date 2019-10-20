 

Кабмин согласовал кандидатуру Алексея Кучера на должность главы ХОГА

20 октября 2019 г. 16:10
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Правительство утвердило Государственную программу развития украинских Карпат до 2022 года и принял ряд кадровых решений, среди них – согласование на должность главы ХОГА адвоката и нардепа от партии "Слуга народа" Алексея Кучера.

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина сегодня, 20 октября.

Напомним, Алексей Кучер подал декларацию как кандидат на должность главы ХОГА две недели назад. 

Около полуночи 7 октября Алексей Кучер опубликовал декларацию о доходах за 2018 год в качестве кандидата на должность главы ХОГА на сайте Единого государственного реестра электронных деклараций. 

Однако 9 октября на заседании Кабмина вопрос о согласовании его кандидатуры не обсуждался.

 

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