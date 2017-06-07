Кабмин ввел должность уполномоченного по гендерной политике

Кабинет министров ввел должность правительственного уполномоченного по вопросам гендерной политики.
Соответствующее решение было принято на заседании правительства.
Уполномоченный будет работать при офисе вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.
В марте Кабмин уполномочил вице-премьера по вопросам евроинтеграции Иванну Климпуш-Цинцадзе заниматься вопросами гендерного равенства.
Напомним, 11 апреля комитет Верховной Рады учел термин "гендерная идентичность" в проекте Трудового кодекса.