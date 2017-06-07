Кабмин ввел должность уполномоченного по гендерной политике

07 июня 2017 г. 13:06
Источник: Левый берег
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Кабинет министров ввел должность правительственного уполномоченного по вопросам гендерной политики.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства.

Уполномоченный будет работать при офисе вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

В марте Кабмин уполномочил вице-премьера по вопросам евроинтеграции Иванну Климпуш-Цинцадзе заниматься вопросами гендерного равенства.

Напомним, 11 апреля комитет Верховной Рады учел термин "гендерная идентичность" в проекте Трудового кодекса.

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