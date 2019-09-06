Касько назначен первым заместителем генпрокурора

Первым заместителем генпрокурора Украины назначен Виталий Касько.

Приказ о его назначении на должность подписал Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка, сообщают в Генпрокуратуре.

"Генеральный прокурор Руслан Рябошапка 5 сентября 2019 года подписал приказ о назначении Виталия Касько первым заместителем генерального прокурора", - сообщается на сайте Генпрокуратуры сегодня, 6 сентября.

Виталий Касько окончил Львовский государственный университет Ивана Франко в 1998 году. В том же году начал работу в органах прокуратуры, а именно: во Львовской транспортной прокуратуре.

С 1999 по 2002 годы он работал на должностях от старшего следователя до начальника следственного отдела в прокуратуре Львовской области. С 2002 по 2005 годы он был назначен на должность старшего прокурора Генеральной прокуратуры Украины.

В 2005-2007 годах Касько занимался юридической практикой. Вернулся в Генеральную прокуратуру в 2007 году на должность начальника международно-правового управления, где проработал до 2010 года. С 2010 по 2014 годы занимался адвокатской деятельностью.

В 2014 году Виталий Касько был назначен заместителем Генерального прокурора Украины. Уволился в 2016 году и продолжил вести адвокатскую деятельность.

Виталий Касько является государственным советником юстиции 3 класса.