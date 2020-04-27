Кличко извинился за своего зама и уволил его

Городской глава Киева Виталий Кличко заявил о том, что уволил своего заместителя Владимира Слончака. Последний накануне напал на патрульного, после того, как тот остановил авто с бывшим замом Кличко.

"Хочу сообщить, что я уволил замглавы КГГА Владимира Слончака. Думаю, вы видели в новостях, что произошло вчера поздно вечером. Я не позволю дискредитировать городскую власть – в первую очередь тем, кто ее представляет", - заявил Кличко.

В то же время Кличко извинился перед правоохранителями и жителями Киева за недостойное повеление Слончака.

"Я не раз говорил, что никого покрывать не буду! И Владимир Слончак должен отвечать за свои поступки по закону. Как и каждый гражданин Украины", - добавил Кличко.

Напомним, полиция задержала заместителя главы КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Владимира Слончака. В частности, патрульные остановили авто, в котором ехал Слончак вместе с замглавы постоянной комиссии КГГА по вопросам бюджета и социально-экономического развития Людмилой Костенко. У автомобиля были выключены фары.

За подобное правонарушение обычно штраф не выписывают. Патрульные проверяют документы водителя, машину в базах, проводят предупредительную беседу и отпускают нарушителя. Однако Слончак после остановки, пытался прикрыться своим служебным положением, а потом начал приставать к инспектору патрульной полиции, в результате и вовсе набросился на него с кулаками.

Полиция открыла в отношении Слончака дело по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК Украины. Правонарушителю грозит до пяти лет тюрьмы.