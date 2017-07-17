Климкин: Украина полна решимости привлечь к ответственности виновных в уничтожении рейса МН17

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Киев готов сделать все возможное для привлечения к ответсвенности виновных в уничтожении малайзийского Boeing-777 рейса МН17.

В частности, с таким заявлением министр выступил в третью годовщину уничтожения малайзийского авиалайнера в небе над Донбассом.

"Могут ли экономические и политические санкции компенсировать горе тех, кто потерял своих близких? Нет, я боюсь, что это невозможно. Но украинское правительство взяло на себя обязательство - и мы полны решимости сделать все, что в наших силах, чтобы раскрыть правду и привлечь к ответственности виновных в этом массовом убийстве", - сказано в заявлении министра.

Климкин добавил, что расследование сейчас находится на полпути к конечной цели.

"Мы хотим знать, кто нажал кнопку, кто отдал приказ и какова была конечная цепочка команд. Мир и семьи погибших должны знать, кто в конечном итоге несет ответственность за убийство их близких", - добавил министр.