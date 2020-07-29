Кравчук может заменить Кучму в минской ТКГ

Первый президент Украины Леонид Кравчук может заменить Леонида Кучму в переговорной группе по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами в среду, 29 июля.

Накануне стало известно, что Кучма вышел из ТКГ по Донбассу, в которой он возглавлял украинскую делегацию. По словам Зеленского, сейчас на эту позицию рассматриваются несколько кандидатур, среди которых, помимо Кравчука - вице-премьер по реинтеграции Алексей Резников.

Отметим, что причиной решения Кучмы покинуть ТКГ стал преклонный возраст.