КСУ признал неконституционным создание Нацкомиссии по тарифам - СМИ

Конституционный суд признал неконституционными ряд положений Закона "О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг".

В деле, которое рассматривалось по представлению 46 народных депутатов, КС решил, что НКРЭКУ была создана неконституционным способом, ее статус и способ формирования не соответствуют Конституции.

Напомним, что НКРЭКУ образовал президент Петр Порошенко указом от 27 августа 2014 года № 694. Позже – 22 сентября 2016 года – Верховная Рада приняла Закон "О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг", которым было предусмотрено, что НКРЭКУ является постоянно действующим независимым государственным коллегиальным органом, членов которого назначает и увольняет президент.

КС признал, что образовав НКРЭКУ своим указом, президент вышел за пределы своих конституционных полномочий, поскольку полномочия президента исчерпывающе определены Конституцией, которая не предусматривает его права образовывать такие органы.

Так же Конституция Украины не наделяет президента правом назначать и увольнять членов НКРЭКУ.

Кроме того, Конституционный суд решил, что определенный законом статус НКРЭКУ не соответствует Конституции. По своим функциям, задачам и полномочиям НКРЭКУ по сути является центральным органом исполнительной власти, а поэтому согласно Конституции закон должен был определить именно такой ее статус, который предусматривает вхождение НКРЭКУ в систему органов исполнительной власти и управление ее работой Кабинетом Министров. КС по этому вопросу высказывал свою позицию еще в 2000 году по делу относительно конституционности Закона "О естественных монополиях".

Следует отметить, что деятельность НКРЭКУ в период президентства Порошенко была связана со многими скандалами. Ее обвиняли в принятии решений в интересах тогдашнего президента, его окружения и определенных олигархических групп, в частности речь идет о введении формулы "Роттердам+", утвержденной НКРЭКУ в марте 2016 г., которая позволяла "выкачивать" средства из госбюджета и привела к повышению тарифов для населения и промышленности.

Примечательным является то, что дело о неконституционности Закона "О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг" находилось на рассмотрении КС с 2017 года.