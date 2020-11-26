Кучер решил стать депутатом Харьковского горсовета: опубликован документ

Губернатор Харьковской области Алексей Кучер, увольнение которого согласовал Кабмин, решил не отказываться от мандата депутата городского совета Харькова, куда он прошел по списку партии "Слуга народа".

Как пишет «Страна.UA», соответствующее заявление о намерении стать депутатом он написал в Территориальную избирательную комиссию, и этот документ оказался в распоряжении издания.

Напомним, летом 2019 года Алексей Кучер прошел в Раду по избирательному округу №179 в Харьковской области. Он баллотировался от партии "Слуга народа".

После нескольких месяцев работы в Верховной Раде в ноябре 2019-го Кучера назначили главой Харьковской ОГА. Он сменил в кресле губернатора Юлию Светличную, которая в марте 2020 года на довыборах в Раду прошла в парламент по округу Кучера.

На местных выборах 25 октября Кучер был кандидатом в мэры Харькова от "Слуги народа". Однако по итогам голосования он набрал всего 7,24% голосов, заняв третье место.

Напомним, накануне Кабмин согласовал кандидатуру Айны Тымчук на должность губернатора Харьковской области.