Курченко монополизировал импорт российского топлива в Украину

Компания Перспектива трейдгрупп, имеющая тесные связи с беглым украинским олигархом Сергеем Курченко, в октябре стала единственным получателем в Украине дизтоплива производства российской компании Газпром нефтехим Салават.

По оперативным данным, объем поставок в октябре сохранился на уровне сентября – около 1 тыс. т, пишет enkorr.

Посредником при отправке салаватского дизтоплива в адрес компании Перспектива трейд является британская компания LVK Centre Limited. Контрактодержателем при получении Перспективой трейд топлива от LVK Centre Limited является компания Эликор Капитал.

Эта компания известна тем, что в августе 2016 года во время активных действий Укргаздобычи и правоохранителей по разрыву договоров совместного договора, выкупила у ряда бывших партнеров Укргаздобычи по совместной деятельности добытый ими природный газ. Такие контракты 22 августа 2016 года были заключены с компаниями Цефей и Карпатнадраинвест.

Напомним, что ранее импорт салаватского дизтоплива контролировала компания Сокар Украина, но приостановила эту деятельность "из-за новых обстоятельств".

В 2016-2017 годах Перспектива трейдгрупп фигурировала в расследованиях СБУ и Нацполиции, проводимых в отношении бизнеса Курченко. В частности, в начале 2016 года следователи полиции проводили выемку документов по ее адресу регистрации, которые свидетельствовали о финансово-хозяйственных взаимоотношениях этой компании с рядом структур Курченко, такими как ФК Металлист, Металлист Холдинг и другие. Также эта компания фигурировала в расследовании СБУ по финансированию террористической "ЛНР".

Кроме того, Перспектива трейдгрупп была одним из трех юридических лиц, которые в апреле 2017 года озвучивались на совещании Минэнерго РФ в качестве возможных монопольных получателей российского СУГ в Украине. Тогда СМИ впервые связывали эту компанию бизнесом Курченко.

Напомним, что с 2015 года Россия ввела особый режим экспорта дизельного топлива в Украину, признав его товаром двойного назначения. С 2016 года российские производители должны получать разрешения ФСТЭК, предоставляя самую подробную информацию о получателях этой продукции в Украине. С 2016 года единственным поставщиком ДТ в Украину является компания Роснефть, работающая через швейцарского трейдера Proton Energy Group S.A. Поставки осуществляются исключительно через нефтепродуктопровод Самара – Западное направление.