Лукашенко о протестующих: "Найдем каждого"

20 октября 2020 г. 15:11
Источник: РБК-Украина
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Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что власть страны изменила тактику в отношении участников проходящих в Минске акций протеста против результатов президентских выборов 9 августа. Ранее силовики угрожали применением оружия. Об этом пишет "Белта".

"Плохо, что шатаются по Минску, плохо, что ведут себя нагло. Но мы поменяли тактику. Мы в спокойном режиме найдем каждого. Современные средства позволяют это делать, что мы, кстати, и делаем. И каждый ответит за свои деяния. Я тут не угрожаю. Мы в этом направлении работаем. И это дает определенный эффект", - заявил Лукашенко.

Отметим, ранее в МВД Беларуси назвали протестующих в стране фашистами, и что по-настоящему силу против демонстрантов силовики еще не применяли.

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