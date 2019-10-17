 

Люстрация нарушила права украинских чиновников, - решение ЕСПЧ

17 октября 2019 г. 12:16
Источник: РБК-Украина
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Увольнение государственных служащих на основании закона Украины "Об очищении власти"(люстрация) привело к нарушению их прав.

Такое решение единогласно принял сегодня, 17 октября, Европейский суд по правам человека, сообщает пресс-служба суда.

Речь идет о деле "Полях против Украины", которое объединяет еще четыре иска от украинских граждан, попавших в 2014 году под действие закона о люстрации.

Все истцы считают, что Украина нарушила ст. 8 Европейской конвенции (право на уважение частной и семейной жизни), а один также заявил о нарушении ст. 13 (право на эффективное средство правовой защиты).

По решению суда, государство-ответчик должно выплатить заявителям 5 тысяч евро каждому заявителю, плюс любой налог, который может быть взыскан с этой суммы, а также в качестве компенсации морального вреда, 1500 евро первому заявителю и 300 евро остальным заявителям.

 

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