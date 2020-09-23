Местные выборы: агитационные бои без правил в соцсетях

Еще до начала официального старта кампании потенциальные кандидаты и местные партийные ячейки активно размещали политическую рекламу в социальной сети Facebook и потратили на нее уже более 30 тыс. долларов. Такой подсчет сделали наблюдатели общественной сети "Опора". По их данным, наиболее активно политическую рекламу в соцсетях продвигают президентская партия и действующий губернатор, а также бывшая губернатор. К тому же, они в основном свою политическую агитацию маркируют, в отличие от действующего мэра, который также достаточно активно использует соцсети.

Николай Зинченко, ОО "Опора":

Більшість реклами світиться як звичайна реклама и подивитись інформацію про неї неможливо. Наразі це ніяк не врегульовано. В приципі, реклама в соцмережах в Україні ніяк неврегульована. Але коли почнеться офіційна агитація, яка повинна йти з передвиборчого фонду, й якщо пан Кернес буде розміщувати якісь пости на своїй сторінці про розвиток Харкова, це можна вважати агітацією, але якщо вона не буде промаркована, не можно буде відслідкувати, за який кошт це робиться.

Более того, говорит Зинченко, только Фейсбук сейчас выделяет политическую рекламу - другие соцсети и Ютуб ее так не маркируют, а потому выяснить, за чей счет она транслируется невозможно. Более того, говорят члены экспертного проекта «Виборча рада UA», почти все кандидаты прибегают к скрытой рекламе в соцсетях, постах за и против кандидатов, создание различных страниц в поддержку или наоборот против кого-то, используют фабрики ботов - и все это ради влияния на избирателя.

Александра Щукина, координатор «Виборча рада UA» в Харькове:

Наразі в Харкові ми можемо бачити боротьбу облич, кампанія тільки почалась, а на виборця тисне не лише реклама офіційнана, а й прихована у всіх соцмережах й це дуже заважає свідомому вибору громадян.

По мнению экспертов, количество избирателей, на которых повлияет именно реклама в соцсетях, ежегодно растет, и это не только молодежь. Но те, кто задействовал Интернет, должны осознавать, что прямая реклама, которая использовалась на парламентских выборах не является эффективной. Более популярна метареклама с использованием юмора, которая распространяется вирусным принципом и которую достаточно трудно учесть в отчетах наблюдателей.

Антон Исаев, эксперт с политического PR:

Реклама класична працює на звичайний виборчий електорат - бабусі, жіночки, ті, хто дивиться телевізор, вона працює. В інтернеті зрозуміти людину, яка перекине рекламу, наприклад БЮТ, один одному - я не уявляю, а ось якись пісня як Жадана про Вову вони поширюються.

Единственным критерием, говорят эксперты, остается критическое мышление. Нужно помнить, что любой пост на политическую тему даже от друга в соцсетях или веселая картинка могут распространяться с целью повлиять на выбор во время голосования. Поэтому этот выбор нужно делать осознанно.